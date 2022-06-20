В Америке заявили, что Владимир Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров стран Европы

Президент Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту европейских лидеров, а именно электоральному рейтингу. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

"В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться", — сообщается в материале издания.

В октябре этого года будут выборы в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, общенациональные выборы уже в следующем году начнутся в Италии. И та, и другая страна сильно зависят от российского газа, рассказывает издание. В Европе выборы станут серьезным испытанием для лидеров. Ведь жители недовольны ростом цен на энергоресурсы, а также высокой инфляцией.