Вкус любимых блюд остался тем же: В Казани открылся первый ресторан фастфуда Вкусно и точка

Сегодня, 18 июня 2022 года, в Казани состоялось долгожданное открытие ресторана фастфуда “Вкусно и точка”, который пришел на смену известной американской сети. Мероприятие вызвало ажиотаж у казанцев, люди уже с утра начали толпиться на входе, и уже к обеду от посетителей не было отбоя. Prokazan.ru также решили посетить открытие и поговорить с горожанами. О том, как прошел первый день во “Вкусно и точка” смотрите в нашем фоторепортаже.

Несмотря на изменения в меню, из которого ушли несколько бургеров и мороженое, общий антураж, атмосфера заведения остались неизменными, а вкус блюд был просто на высоте. На кухне работа кипела, неудивительно, ведь людей становилось все больше с каждым часом.

В основном люди покупали Комбо обеды, где представлены бургер, напиток и картошка фри. Также казанцы, так как сегодня погода порадовала, брали много мороженного. То и дело на выдаче забирали по пять или шесть рожков на компанию.

Опросив посетителей, многие из них рассказали, что ждали этого дня, поэтому теперь стоят радостные в ожидании своего заказа.

“Конечно ждали, думаю все ждали открытия. Ожидания от нового места очень хорошие, думаю вкус останется тот же у блюд”, - отметила девушка.

“Все было вкусно, мы также будем довольными клиентами. Знаете, когда объявили о закрытии, первое, о чем я подумала: “Надеюсь, что откроют хотя бы под новым названием”. Поэтому я рада. То, что некоторые позиции ушли из меню, я к этому отношусь нормально, не переживаю, мне все нравится, скорее всего новое придумают в дальнейшем”, - прокомментировала девушка Амина.

“Все тоже самое. Ждали открытия, мой любимый ресторан вообще, поменялись только внешние атрибуты, вкус любимых блюд остался тем же”, - отметила жительница Казани.

“Ребрендинг сделали быстро, молодцы. Да, некоторые позиции ушли из меню, которые я любил, но в целом вкус картошки и гамбургеров остался неизменным, это радует. Надеюсь в будущем будут новые бургеры, акции и комбо обеды”, - поделился мнением казанец.

“Как таковых изменений мы не почувствовали, остался тот же вкус и атмосфера. Мы очень любим ходить сюда с друзьями и очень ждали открытия. И все эти дни с надеждой ходили мимо закрытых дверей на Баумана и ждали, когда уже произойдет ребрендинг. В общем и целом все те же блюда, продукция не поменялась. Я уверена, что в скором времени появятся новые позиции, что очень сильно порадуют. Я продолжу сюда ходить, со своими друзьями, родственниками и близкими”, - поделилась девушка.

Но не только гости ресторана были рады открытию заведения, но и персонал, который уже несколько дней активно к этому готовился.

“С нетерпением ждали, чтобы вернуться. Было очень волнительно и для меня лично тоже. Сегодня мы афишировали, что открылись, и наша задача показать гостям, что ничего сильно не поменялось. Сегодня мы никакого анонса не делали, однако, социальные сети работаю, гости узнают, что мы начали работу. И вот мы уже вышли на то же количество заказов ежечасно к обеду, как и раньше. Наши гости знают, что качество обслуживания осталось таким же. Все тоже самое, отличие лишь в названии” - поделилась директор Эльвира Зеленовская.

Она также добавила, что уже с 20 числа начнут открываться и остальные рестораны в Татарстане. Каждый ресторан в свою определенную дату.