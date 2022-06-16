В квартире 20 мейн-кунов две недели питались телом умершей хозяйки

В Батайске в Ростовской области 20 крупных кошек мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки, пишет KP.RU.

Долгое время погибшая разводила котят этой породы на продажу. Но она не стерилизовала своих питомцев, не делала им прививок. На пропажу женщины сначала никто не обратил внимания, поскольку близких родственников у ее не было. Соседи женщины привыкли к шуму из ее квартиры и тоже никуда не обращались.

Когда дверь к жилье кошатницы вскрыли, вздрогнули даже видавшие виды полицейские и спасатели: мертвая и полуобглоданная хозяйка лежала в окружении двух десятков больших котов. Все мейн-куны сильно одичали.

Сейчас их передали на осмотр ветеринарам. В питомнике надеются, что несмотря на происшествие, этих котов смогут взять другие люди.