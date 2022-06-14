Не жизнь, а аттракцион: Глоба пообещал двум знакам Зодиака резкие изменения в жизни с 15 июня

Советский и российский астролог Павел Глоба заявил, что вторая половина июня 2022 года принесет существенные изменения в жизнь двух знаков Зодиака. Они окажутся одновременно под влиянием Марса и Сатурна с 15 июня, а это значит, что начнутся стремительные и резкие изменения в жизни представителей знаков.

Лев

С 15 июня Марс сделает Львов довольно агрессивными: многие станут нетерпимыми, что породит лавину скандалов, ссор и связанных с этом рисков. Если Лев дорожит коллективом, работой, близкими, то ему важно сохранять любой ценой спокойствие и не поддаваться раздражению.

Однако Сатурн принесет Львам и позитив: финансовое положение знака начнет улучшаться, появится возможность отдать долги. Многие ощутят прилив сил и энергии, с 15 июня и до конца месяца Лев может успеть сделать больше, чем сделал за полгода.

Скорпион

Скорпионы получат долгожданное известие, которое в корне поменяет ход событий в ближайшее время. У представителей знака будет выбор - перед ним его поставят обстоятельства.

Глоба советует не совершать необдуманных и импульсивных поступков, не принимать решений, руководствуясь сиюминутным настроением. Только постепенный анализ фактов поможет удерживать баланс в стремительно меняющихся событиях. Скорпионов ждут денежные поступления, а также новости на любовном фронте.