В Арском районе отреставрируют памятник родителям Марджани

В селе Ташкичу Арского района началась подготовка к реставрации надгробного камня на могиле родителей известного татарского просветителя Шигабутдина Марджани. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия уже выдал разрешение на проведение противоаварийных работ, сообщает издание «Вечерняя Казань».

Памятник регионального значения расположен в центральной части местного кладбища. Здесь покоятся мать просветителя Бибихабиба (Хубайба) бинт Абд ан-Насир (1795–1823) и его отец Бахаутдин ибн Субхан (1787–1856).

Реставраторам предстоит демонтировать камень, очистить и промыть его поверхность, удалить ржавчину и обработать специальными биоцидными составами. Кроме того, специалисты склеят вставки, проведут гидрофобизацию и изготовят новое основание, после чего установят памятник на прежнем месте.

Ранее сообщалось, что дом Шигабутдина Марджани в Старо-Татарской слободе Казани после реставрации станет культурным центром.