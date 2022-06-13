Ничего себе, находка: в Татарстане в упаковке с магазинными яйцами нашли ядовитого паука

В Нижнекамске местная жительница купила яйца в одном из городских магазинов. Каким же было ее удивление и ужас, когда в упаковке она нашла вместе с яйцами ядовитого паука.

В социальных сетях женщина написала, что узнала членистоногого по рассказам: ранее таких или похожих особей находили в винограде, яблоках, привозных фруктах.

"Кто знает, сколько таких пауков в магазинах", — ужаснулась покупательница.

Позднее выяснилось, что данный паук похож на крестовика, который безвреден для человека. В учебниках сказано, что вид обитает в лесах, парках и садах.

При этом отмечается, что крестовик старается ни с кем не конфликтовать, но в качестве самозащиты способен укусить даже человека. И его яд вызывает покраснение, локальное воспаление, аллергию, слабость и дезориентацию в пространстве.