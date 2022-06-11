На место «коней» и «зебр» на улицу Баумана в Казани пришли огромные панды

В Казани на улице Баумана, откуда не так давно победоносно власти изгнали ростовых кукол-"коней", "зебр" и "осликов", появились новые персонажи - огромные ростовые панды.

Информация о новых обитателях Баумана появилась в телеграм-канале "ЧП Казань".

Напомним, что зимой прошлого года ростовым персонажам на Баумана был нанесен большой удар: блогер Лейла Лерон попросила Ильсура Метшина разобраться с наглыми попрошайками в ростовых костюмах.

Как результат - "коней" выжили. Но как показывает практика, свято место пусто не бывает.