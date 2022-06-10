Медики скорой помощи не смогли попасть в подъезд, и ребенок умер от отравления

Суд в Пензе постановил взыскать в пользу женщины 4 миллиона рублей за то, что у нее умер ребенок 2017 года рождения.

Мать вызвала малышу скорую помощь. Специалисты приехали быстро, но в подъезд попасть не смогли. В итоге малыш скончался в ожидании помощи от отравления.

Суд установил, что они не стали вызывать специализированные службы, которые открыли бы для них дверь, и просто вернулись назад.

Фельдшеру вынесли приговор в феврале - 1,5 года ограничения свободы. Компенсировать ущерб должна областная больница скорой помощи.