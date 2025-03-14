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На стройке в Казани произошла массовая драка

Вспыхнул конфликт, который перерос в драку межд...

pixabay.com

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На одном из строительных объектов на улице Журналистов вспыхнул конфликт, который перерос в драку между рабочими. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках"

Точные причины происшествия пока не установлены, однако, по словам очевидцев, группа строителей набросилась на одного из своих коллег.

Ранее мы писали о том, что житель Казани предстанет перед судом за убийство друга из-за матери.

Обвиняемый признал вину частично.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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