На стройке в Казани произошла массовая драка
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На одном из строительных объектов на улице Журналистов вспыхнул конфликт, который перерос в драку между рабочими. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках"
Точные причины происшествия пока не установлены, однако, по словам очевидцев, группа строителей набросилась на одного из своих коллег.
Ранее мы писали о том, что житель Казани предстанет перед судом за убийство друга из-за матери.
Обвиняемый признал вину частично.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец