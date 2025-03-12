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В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ре...

Екатерина Елисеева

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Жители Авиастроительного района Казани утром сообщили в соцсетях о звуках тревожных сигналов. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан изданию БИЗНЕС Online, на промышленных предприятиях города действуют локальные системы оповещения, которые могут подвергаться проверке.

В ведомстве уточнили, что помимо республиканской системы оповещения существуют отдельные системы на производственных объектах. Решение о проведении их тестирования принимается руководством предприятий самостоятельно, без необходимости уведомления населения.

Ранее мы писали о том, что возбуждено дело по факту гибели рабочего от трубы в Татарстане.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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