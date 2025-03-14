В Перу археологи Хорхе и Милдред нашли подземные туннели инков

Археологи Хорхе Калеро Флорес и Милдред Фернандес Паломино сделали сенсационное открытие под Куско, древней столицей инков. Они нашли сеть подземных туннелей, существование которых долгие годы оставалось лишь частью местных легенд.

При изучении старинных зданий исследователи обнаружили проходы, соединяющие храм Солнца с крепостью Саксайхуаман. Эти сооружения, возведённые в конце XV — начале XVI века, демонстрируют высокий уровень инженерного мастерства инков.

Каменные стены туннелей построены с применением технологий, позволяющих выдерживать землетрясения, а продуманная система дренажа говорит о знании водного регулирования.

Протяжённость подземного лабиринта составляет 1750 метров, а его ответвления ведут к Каллиспукио, церкви Сан-Кристобаль и сектору Муюкмарка.

По мнению археологов, туннели могли служить тайными маршрутами для перемещения жрецов и военачальников или использоваться в ритуальных целях. Предполагается, что в их нишах могли проходить жертвоприношения.

Хотя никаких сокровищ пока не найдено, местные жители видят в находке подтверждение старинных преданий. Исследования продолжаются с использованием современных технологий, а местные сообщества активно участвуют в сохранении исторического наследия, пишет Наука.