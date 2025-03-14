В Таиланде парень за 2 года наснимал около 1000 видео в женских туалетах

В Таиланде арестовали юношу, который устанавливал скрытые камеры в общественных туалетах на автозаправках и в школах. Об этом сообщает The Thaiger.

Молодого человека по имени Танапорн задержали случайно. Полицейские проводили расследование, связанное с огнестрельным оружием, на одной из заправок и обратили внимание на его странное поведение. В ходе обыска у него нашли два мобильных телефона, на которых оказалось более тысячи видео, снятых в женских туалетах.

На допросе Танапорн признался, что занимался скрытой съёмкой на протяжении двух лет в районах Пхет Касем и Ом Ной. Полученные записи он продавал знакомым, отмечая, что это было для него не только способом заработка, но и личным увлечением.

Полиция предъявила ему обвинения в хранении порнографических материалов с целью получения финансовой выгоды.