В Таиланде парень за 2 года наснимал около 1000 видео в женских туалетах
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В Таиланде арестовали юношу, который устанавливал скрытые камеры в общественных туалетах на автозаправках и в школах. Об этом сообщает The Thaiger.
Молодого человека по имени Танапорн задержали случайно. Полицейские проводили расследование, связанное с огнестрельным оружием, на одной из заправок и обратили внимание на его странное поведение. В ходе обыска у него нашли два мобильных телефона, на которых оказалось более тысячи видео, снятых в женских туалетах.
На допросе Танапорн признался, что занимался скрытой съёмкой на протяжении двух лет в районах Пхет Касем и Ом Ной. Полученные записи он продавал знакомым, отмечая, что это было для него не только способом заработка, но и личным увлечением.
Полиция предъявила ему обвинения в хранении порнографических материалов с целью получения финансовой выгоды.
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