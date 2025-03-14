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В Ленобласти 62-летний мужчина умер после изнасилования 9-летней девочки

После того как информация о случившемся стала и...

pixabay.com

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Следственные органы Гатчинского района Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над девятилетней девочкой — внучкой его сожительницы.

По информации 78.ru, заявление в полицию подала мать ребенка. Преступления, по версии следствия, были совершены летом 2024 года на даче в Гатчинском районе. Мужчина, оставшись наедине с девочкой, совершал действия сексуального характера.

После того как информация о случившемся стала известна, подозреваемый скрылся, позднее его обнаружили без признаков жизни в одном из дачных поселков.

Причины смерти устанавливаются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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