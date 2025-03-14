В казанском аэропорту снова задерживаются рейсы

Утром 14 марта в международном аэропорту «Казань» вновь произошли задержки рейсов. Днём ранее расписание уже было нарушено из-за сильного тумана.

Согласно онлайн-табло, вылет в Нарьян-Мар перенесли с 6:45 на 15:00, в Шереметьево — с 6:50 на 10:55, а в Санкт-Петербург — с 8:30 на 10:25. Также задержаны рейсы из Нижневартовска, Екатеринбурга и Красноярска, прибытие которых сдвинули более чем на час.

Накануне в пресс-службе аэропорта пояснили, что видимость не превышала 100 метров, поэтому решение о взлёте и посадке оставалось за командирами экипажей. Из-за этого три рейса авиакомпании Nordwind Airlines были отправлены не из Казани, а из Нижнекамска и Ульяновска, куда пассажиров доставили наземным транспортом, пишет «БИЗНЕС Online».