Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

Популярная татарстанская блогер Эльвира Хан, которую нередко называют «татарской Бузовой», решила сделать пластическую операцию по увеличению груди. Об этом она сообщила подписчикам в социальной сети.

Хан призналась, что долгое время считала свою фигуру слишком подростковой. Однако после беременности её тело изменилось, и особенно ей запомнились моменты кормления детей грудью. Она подчеркнула, что полностью осознаёт своё право распоряжаться своим телом и принимать решения о любых изменениях.

По словам блогера, она уже прошла все медицинские обследования и получила одобрение от врача. В дальнейшем она планирует делиться своими впечатлениями от подготовки и самого процесса операции со своей аудиторией.