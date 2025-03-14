Ученые создали лазер с мощностью миллиона АЭС
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Учёные из Национальной ускорительной лаборатории SLAC разработали лазерный импульс, мощность которого сопоставима с энергией миллиона атомных электростанций.
Как отмечается в исследовании, опубликованном в Physical Review Letters, возможность управлять столь интенсивными пучками на фемтосекундном уровне открывает новые горизонты в различных научных сферах.
Импульс был получен путём сжатия и модификации электронного пучка, разогнанного в ускорителе до 99% скорости света. В результате была зафиксирована рекордная пиковая мощность — один квадриллион ватт.
Созданный лазер позволит изучать структуру материи и исследовать физические процессы в экстремальных условиях.
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