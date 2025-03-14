В Великобритании таксы попытались съесть тело 45-летней хозяйки

Британский суд рассмотрел обстоятельства гибели 45-летней Джеммы Харт из Суиндона, сообщает Daily Mirror.

В январе 2024 года полицейские взломали её дверь после жалоб соседей. Они обеспокоились тем, что женщина уже месяц не выходила из дома, не отвечала на сообщения, а внутри громко скулила собака. Хотя Харт не работала и имела проблемы со здоровьем, раньше она регулярно гуляла со своими таксами.

В доме обнаружили её останки и тело одной из собак. Вторая такса выжила, но находилась в тяжёлом состоянии. Эксперты пришли к выводу, что женщина добровольно ушла из жизни, а голодные животные просто пытались найти пищу.