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Судья Верховного суда РТ сокрыл американское гражданство и позже получил награду

Судебное разбирательство по этому делу продолжа...

pixabay.com

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Дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых — сын Гаяз и несовершеннолетняя дочь — появились на свет в США, получив гражданство по праву рождения. Однако в казанском ЗАГСе родители сообщили, что роды проходили дома, из-за чего в документах местом рождения указали Казань. Информацию о втором гражданстве детей они предоставлять не стали.

Судебное разбирательство по этому делу продолжается. В отношении сына проходят слушания в Верховном суде Чувашии, а следствие по супруге близится к завершению. Несмотря на скандал, Ризван сохраняет свою должность, хотя, по правилам, должен был её лишиться. Более того, 7 марта он получил благодарность от председателя Госсовета Татарстана, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что полиция Казани опровергла информацию о том, что в школе учитель швырнула ученика.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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