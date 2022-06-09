Мужчина умер после того, как ему сделали операцию по обрезанию

В Краснодаре умер 36-летний мужчина, который обратился в клинику для проведения операции обрезания. Близкие погибшего считают, что во всем виноваты медики, пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что мужчина выбрал Клинику высоких медтехнологий, и там уже через два дня ему провели обрезание. После наложения швов мужчину отпустили домой. Но дома у него поднялась высокая температура, появилась рвота, тело пошло красными пятнами.

После операции в течение двух дней россиянина на дому осматривал хирург. Специалист пришел к выводу, что пациенту нужно снять швы, так как туда мог попасть волосок, ставший причиной инфекции.

Для этого мужчину доставили в больницу, но там он, несмотря на все усилия медиков, скончался. Предварительной причиной смерти оказалось заражение крови и септический шок.