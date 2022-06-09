В Татарстане насильнику дали условно, а его жертва покончила с собой: отец девушки ищет правду

28 июня Верховный суд Татарстана будет рассматривать апелляционную жалобу 63-летнего Александра Соловьева. Мужчина не доволен решением Нижнекамского суда. Он требует сурового и справедливого наказания для 32-летнего насильника его 18-летней дочери. После изнасилования девушка покончила с собой. Насильнику же дали условный срок.

Как сообщает "Вечерняя Казань", все случилось в конце мая прошлого года. Отец ушел на сутки на работу. Его дочь Анна пошла к подруге, которая старше на пару лет.

"Девчонки решили пива попить. Пока пили, подружка заметила, что в доме напротив свет горит. Там живет молодой мужчина, шесть лет назад купил под дачу домик в нашем селе и время от времени приезжает. В общем, пошли они к этому соседу, он с Аниной подружкой хорошо был знаком, а моя дочь в тот вечер с ним впервые общалась. Он их коньяком угостил. Аня к алкоголю непривычная, ну, видимо, быстро и сильно опьянела и отключилась", - рассказывает отец.

Подруга и хозяин дома отвели Аню в баню, накрыли пледом и оставили приходить в себя. А когда позднее подруга зашла проведать Аню, то увидела, как сосед стягивает с нее джинсы.

Он объяснил, что снимает с пьяной девушки мокрую одежду, просушить. Подруга попросила не делать этого, сосед ушел домой. А утром Аня в слезах пришла к ней.

"Пришла к ней вся в слезах, в нижнем белье, завернувшаяся в плед. Сказала, что утром проснулась без верхней одежды, с сильной болью между ног… Она не помнила, что с ней происходило ночью, но догадалась, что новый знакомый воспользовался ее состоянием".

Обидчик был задержан в то же утро. Медики подтвердили, что изнасилование было.

На следствии и суде мужчина свою вину отрицал. Для Анны случившееся стало большой травмой.

"Мало того, что она постоянно переживала и боялась, что насильник уйдет от ответственности, так еще и по деревне поползли гнусные слухи, якобы дочка вела распутный образ жизни, была гулящей, и прочая грязь, - утверждает безутешный отец. - По самому делу начали меняться следователи, сначала был один, потом на допросы дочку вызывал другой, затем третий (кстати, в ходе этих смен из дела просто потерялись результаты одной из экспертиз, с содержанием которой мы не успели даже ознакомиться). И всем она была вынуждена повторять унизительные подробности случившегося… А насильник все это время был на свободе, гулял под подпиской о невыезде. Она всего этого не выдержала и в итоге покончила с собой. Я вернулся с рабочей смены 15 ноября прошлого года и нашел ее мертвое тело. Был в таком шоке, что не сразу увидел, что она оставила сразу две предсмертные записки. Их нашли полицейские, которых я вызвал. В своих последних письмах дочка говорила, что больше не может жить после того, что сделал с ней этот человек, прямо называя его имя. Записки эти были изъяты полицейскими, но к уголовному делу их так и не приобщили. Почему, не знаю, ведь это доказательство того, что Аню просто довели до самоубийства! Но тогда у меня не было адвоката, я не думал, что он нам понадобится, надеялся, что следствие и суд разберутся по справедливости и строго накажут насильника".

В апреле этого года Нижнекамский суд признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера. Но судья решил, что как такового изнасилования не было и дал мужчине 3 года условно.