В Казани неадекватная автоледи с бутылкой устроила массовое ДТП: взяла на таран 8 автомобилей

В Казани на улице Короленко неадекватная автоледи за рулем Hyundai учинила массовое ДТП с размахом. Как сообщает "Татарстан-24", девушка столкнулась сначала с несколькими авто на своей полосе, а потом вырулила на встречную полосу и взяла на таран несколько машин там.

Всего повреждены 8 автомобилей, включая и припаркованные - Great Wall, внедорожник Kia, Volkswagen и Chevrolet. На приезжей части Hyundai столкнулся с Chery, "Газелью" и Renault.

Потом девушка вышла из авто, начала бегать с бутылкой, пыталась подраться с водителем "Газели", а объяснить свое поведение категорически отказалась.