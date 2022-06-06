Житель Казани прикинулся курьером, ворвался в квартиру и ограбил хозяев

Накануне вечером в Казни на улице Петербургской неизвестный мужчина под видом курьера вломился в квартиру и напал с ножом на хозяев. Целью нападения было ограбление, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Ограбленные владельцы жилья обратились в ОП "Вишневский" с заявлением, указав, что посторонний мужчина был в маске и в квартиру попал под предлогом передачи якобы посылки. Угрожая семейной паре ножом, мужчина отобрал телефон и скрылся.

Хозяева обратились в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Лже-курьера ищет полиция.