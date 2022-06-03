В Татарстане ночью задержан главный архитектор города Альметьевска

В Татарстане по подозрению в получении взятки задержали главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на собственный источник.

Известно, что следственный отдел СК по Альметьевску возбудил уголовное дело. Задержание прошло в ночь на пятницу после того, как оперативники межрайонного отдела УБЭП провели обыск в его квартире.

Следователи считают, что Антон Севастьянов заставил одного из городских предпринимателей заплатить 130 тысяч рублей за то, чтобы ему согласовали вывеску строящегося магазина.

Сейчас главный архитектор города находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время будет решаться вопрос о его мере пресечения.