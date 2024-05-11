Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В 175-й школе почтили память погибших детей и учителей

Подписаться в Telegram

В эту субботу утром в казанской 175-й школе состоялась церемония в память детей и учителей, погибших в результате атаки Ильназа Галявиева. Три года прошли с тех пор, как жуткая трагедия унесла жизни семерых учеников и двух педагогов.

Люди пришли к мемориалу, расположенному на территории школы, чтобы отдать дань уважения памяти погибших, неся цветы. Напомним, что 11 мая 2021 года бывший ученик этого учебного заведения вооруженный дробовиком ворвался в школу и начал стрельбу.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Новости Казани

день назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

служба отравы тараканов

Новости Казани

час назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Интересное в Казани

2 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

ремонт в сталинке в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Казани

9 часов назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

10 часов назад

В РТ потеплеет до плюс 13 градусов
Новости Казани
2 дня назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

36 минут назад

В РТ изменится график движения теплоходов «Метеор» до Свияжска

Новости Казани

46 минут назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

46 минут назад

Участник «Казанского марафона» сделал предложение девушке

Новости Татарстана

56 минут назад

В РТ план по строительству индивидуальных домов выполнили на 96%
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
день назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

час назад

В 175-й школе почтили память погибших детей и учителей

Новости Татарстана

час назад

Комик Денис Дорохов принял участие в Казанском марафоне

Новости Казани

час назад

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс»

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
день назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
день назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева