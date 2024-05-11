В 175-й школе почтили память погибших детей и учителей

В эту субботу утром в казанской 175-й школе состоялась церемония в память детей и учителей, погибших в результате атаки Ильназа Галявиева. Три года прошли с тех пор, как жуткая трагедия унесла жизни семерых учеников и двух педагогов.

Люди пришли к мемориалу, расположенному на территории школы, чтобы отдать дань уважения памяти погибших, неся цветы. Напомним, что 11 мая 2021 года бывший ученик этого учебного заведения вооруженный дробовиком ворвался в школу и начал стрельбу.