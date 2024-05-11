В первый день «Казанского марафона» пробежали 18 тыс человек

Первого дня «казанского марафона» приняли участие более 11 тысяч человек, среди которых были такие известные личности, как Денис Дорохов, Расим Баксиков, Владимир Леонов, Руслан Власов, Марат Бариев и Рамиль Муллин. 7 тысяч участников пробежали дистанцию в 10 километров.

Завтра планируется проведение длинных забегов на 21,1 и 42,2 километра, ожидается участие 10 тысяч бегунов. Вечером запланирован концерт с участием группы «Мураками» и «Отпетых Мошенников».