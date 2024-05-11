Комик Денис Дорохов принял участие в Казанском марафоне

Известный шоумен Денис Дорохов принял участие во всеобщем казанском марафоне, преодолев дистанцию в 10 км за 1 час 5 минут. "Пробежал десятку, это было впечатляюще. Надеюсь, что следующий этап будет полумарафон. Давайте попробуем его преодолеть", - поделился своими эмоциями по завершении Дорохов.

Шоумен признался, что доволен своим результатом. Он намеревался пробежать дистанцию за 1 час 20 минут, однако ему удалось это сделать даже быстрее.