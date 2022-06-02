Капитан Воробей возвращается? Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Суд присяжных встал на сторону опального актера Джонни Деппа по трем пунктам обвинения в клевете против его бывшей жены Эмбер Херд и присудил $15 млн в его пользу. Об этом сообщает The Washington Post.

Но коллегия признала, что Депп все-таки опорочил бывшую через своего адвоката, а потому он должен ей 2 миллиона долларов.

Депп обратился в суд с жалобой на то, что его бывшая жена оклеветала его, обвинив в домашнем насилии. После этого Деппа попросили на выход из всех фильмов, в которых он снимался, с ним расторгли контракты, он фактически остался без работы. Херд подала встречный иск на $100 млн, после того, как адвокат Деппа назвал ее обвинения ложными.

Депп и Херд развелись в 2017 году. Актриса подала на развод, обвинив мужа в физическом насилии. Суд запретил Деппу приближаться к Херд, а тот заявил, что супруга хочет нажиться на бракоразводном процессе. Актеры были женаты чуть больше года.