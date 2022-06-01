Третья жена Александра Градского подала в суд на его молодую вдову и своих собственных детей

Композитора и певца Александра Градского не стало 28 ноября прошлого года. И уже тогда поклонники отметили, что без скандалов раздел его имущества не обойдется.

Среди наследников - вдова Марина Коташенко, двое их общих сыновей Саша и Иван, дети от прежнего брака Градского - Даниил и Мария. С третьей женой Ольгой Фартышевой Градский был в браке 20 лет, а потом Ольга встретила другого мужчину, влюбилась и бросила певца.

Как сообщает StarHit, сейчас Ольга Фартышева подала в Тверской районный суд Москвы иск, в котором тоже требует часть наследства для себя.

"Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания", – прокомментировали изданию в пресс-службе суда.

Ответчиками станут молодая вдова и собственные дети Ольги. Именно у них она будет требовать свою часть богатого наследства артиста. Дело начнут рассматривать в конце июня.