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Фото: StarHit

Третья жена Александра Градского подала в суд на его молодую вдову и своих собственных детей

01.06.2022, 12:40 204 prokazan.ru
Композитора и певца Александра Градского не стало 28 ноября прошлого года. И уже тогда поклонники отметили, что без скандалов раздел его имущества не обойдется.
Среди наследников - вдова Марина Коташенко, двое их общих сыновей Саша и Иван, дети от прежнего брака Градского - Даниил и Мария. С третьей женой Ольгой Фартышевой Градский был в браке 20 лет, а потом Ольга встретила другого мужчину, влюбилась и бросила певца.
 
Как сообщает StarHit, сейчас Ольга Фартышева подала в Тверской районный суд Москвы иск, в котором тоже требует часть наследства для себя.

"Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания", – прокомментировали изданию в пресс-службе суда.

Ответчиками станут молодая вдова и собственные дети Ольги. Именно у них она будет требовать свою часть богатого наследства артиста. Дело начнут рассматривать в конце июня.
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15:52, 27.05.2022
Сотрудник полиции бросился под поезд, чтобы спасти пьяного мужчину без прав
15:01, 27.05.2022
Часто дышали, стонали и покрылись пятнами: Годовалые двойняшки умерли, отравившись неизвестным ядом
14:32, 27.05.2022
18-летняя девушка с сожителем заперли в доме ее родителей и братьев и подожгли
14:09, 27.05.2022
До сотрясения мозга: воспитатель детсада сильно избила двоих трехлетних детей
13:53, 27.05.2022
Годовалые братья-двойняшки умерли от отравления неизвестным ядом
12:56, 27.05.2022
Отдыхал, как мог: молодой полицейский задержан с наркотической закладкой
11:47, 27.05.2022
Британский епископ во время проповеди внезапно поддержал Путина и его спецоперацию на Украине
11:39, 27.05.2022
Танцы на граблях: Бари Алибасов женится в седьмой раз
10:13, 27.05.2022
Юные игроки команды «Торос» в Башкирии надругались над своим товарищем
09:10, 27.05.2022
Школьник скатился с горки в аквапарке и погиб
08:51, 27.05.2022
Чужие внутри нас: врач заявил, что почти вся селедка в РФ заражена гельминтами
08:40, 27.05.2022
Суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев за их отказ ехать на Украину
07:00, 27.05.2022
Бабушка с приданым: Юный таджик женился на 74-летней женщине и унаследовал квартиру после ее смерти
06:30, 27.05.2022
До свадьбы оставалось недолго: Невеста покончила с собой в день знакомства ее семьи с отцом жениха
05:00, 27.05.2022
Российская медсестра на Украине спасла 4-летнего малыша и вынесла на себе 12 раненых военных
04:30, 27.05.2022
На Украине во время спецоперации умер слесарь-ремонтник татарстанского предприятия
03:00, 27.05.2022
«Дядя трогал за интимные места»: Сын воспитательницы детсада шарил под одеялами девочек
01:00, 27.05.2022
На это уйдет 5-10 лет: Генерал Шаманов назвал главную ошибку ВС РФ на Украине
00:01, 27.05.2022
В момент ДТП из багажника автомобиля выпал человек и погиб
18:35, 26.05.2022
Голову не забыла, а вот ребёнка не взяла: Грудной ребёнок пассажирки остался в салоне такси
16:17, 26.05.2022
Молодой таджик женился на 74-летней пенсионерке и заполучил ее квартиру в центре Москвы
15:58, 26.05.2022
Мужчина ворвался с оружием на территорию школы во время репетиции выпускного
15:36, 26.05.2022
Под мостом найден скелет мужчины в одежде и с кошельком: Сколько он там пролежал?
14:30, 26.05.2022
Невесту нашли мертвой в день знакомства ее семьи с отцом жениха
13:18, 26.05.2022
К 8-летней девочке ночью проник извращенец: Он трогал ее, пока за стенкой спали родители
12:42, 26.05.2022
Отказала в сексе, но не смогла убежать: Владельца арендованной квартиры обвиняют в изнасиловании
11:10, 26.05.2022
Кадыров пообещал разобраться с Польшей за 6 секунд после Украины, если поступит такой приказ
11:01, 26.05.2022
Путин распорядился поднять МРОТ, прожиточный минимум, пособия и пенсии на 10%
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Этот выпуск запомнят все: На последнем звонке подрались 2 учительницы и выпускница
09:22, 26.05.2022
Праздник, который будут помнить всегда: две учительницы подрались с выпускницей на последнем звонке
08:55, 26.05.2022
Подросток, которого трое взрослых мужчин избили в трамвае, умер в больнице
08:43, 26.05.2022
Юрий Шевчук заявил, что ДДТ отныне прекращает концерты в России
07:00, 26.05.2022
Взял из сейфа карабин родителей, чтобы показать другу:10-летний ребенок случайно застрелил ровесника
06:30, 26.05.2022
Начал насиловать ребенка, когда ему было 3 года: Отчим надругался над падчерицей в течение 14 лет
05:00, 26.05.2022
21-летний сын воспитательницы шарил под одеялами девочек в детсаду и хватал их за интимные места
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Подпер входную дверь и поджег дом: Мужчина хотел заживо сжечь бывшую сожительницу с детьми
03:00, 26.05.2022
Остался наедине с падчерицей и растлил: Мать 11-летней девочки заявила на мужа в полицию
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Певцам детского хора внезапно стало плохо во время концерта в филармонии
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Спокойно стоял и смотрел, как они не могут выбраться: мужчина поджег дом с экс-женой и детьми внутри
20:00, 25.05.2022
Певица Наргиз задержана в Домодедово и будет депортирована из России
17:40, 25.05.2022
Позарился на ребенка: 74-летнего тренера по фехтованию подозревают в домогательствах к 9-летней
16:15, 25.05.2022
Тела двоих родных братьев обнаружили около жилого дома
15:33, 25.05.2022
Матвиенко призвала не устраивать в РФ охоту на ведьм из-за несогласных со спецоперацией на Украине
14:57, 25.05.2022
В коллекторе рядом со строящимся домом нашли 3 тела: Личности умерших и давность смерти выясняются
13:59, 25.05.2022
Хочется бургер? Врачи рассказали, что тяга к жирному и сладкому - очень опасный признак
13:42, 25.05.2022
Кошмар длился 14 лет: мужчину обвинили в насилии над падчерицей, впервые это случилось в 3 года
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Хотел прогнать прыгунов по крышам: Пенсионер стрелял в подростков – одного серьезно травмировало
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Отмыли, причесали: появились снимки звезды Дома-2 Григоренко, который недавно был бомжом
12:40, 25.05.2022
От бакалавриата и магистратуры в России хотят отказаться: Чем заменят Болонскую систему образования?
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Тела трех человек нашли в коллекторе у строящегося дома
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Запорожская область Украины следом за Херсонской попросилась в состав РФ
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Из-за ревности досталось не только жене, но и теще: Мужчина облил бензином и поджег двух сожительниц
06:30, 25.05.2022
Схватила за волосы, ударила подбородком об парту: Учитель биологии избила школьницу во время урока
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Не хотели погостить: 35-летний мужчина силой удерживал в квартире трех девушек
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Водитель поздно заметил и не успел затормозить: 6-летний ребенок погиб под колесами автобуса
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Верховный муфтий России заявил, что Запад хочет занять место дьявола
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Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
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Встал на задержанного и прыгнул на нем 6 раз: Экс-сотрудника Тукаевского ОВД обвиняют в избиении
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Самый большой в этом году астероид приблизится к Земле в пятницу, 27 мая
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Прилетело сверху во время прогулки: 6-летнему мальчику проломила голову бутылка, выброшенная из окна
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На сигналы не реагировала, экстренное торможение не помогло: Поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
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Финалистка Мисс Россия сбила школьника в центре города
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Племянник замминистра обороны РФ погиб в боях на Украине
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Избил парня, а его девушку – изнасиловал: Двое пострадали от ранее судимого 32-летнего мужчины
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Украинский суд дал российскому военному пожизненный срок: что предпримет РФ?
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Сын покойного Жириновского сменил фамилию, имя и отчество
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Выпил, уснул, задавил: Восьмимесячный ребенок задохнулся под тяжестью собственного отца
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Применили оружие на почве ненависти: 4 подростка в парке стреляли в мужчину
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Борцы случайно учинили массовую драку на турнире
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Упала на бетон и впала в кому: Пьяная 12-летняя девочка потеряла равновесие у подъезда
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В психлечебнице Бутырки майнили криптовалюты: пройдут масштабные проверки
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Третьеклассника за фразу «Слава Украине» вызвали в отдел полиции
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Попросили присмотреть за ребенком: педофил изнасиловал малыша и избил его мать
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Председателя адвокатской коллегии задержали за изнасилование душевнобольного мужчины
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Шойгу заявил, что с Азовстали сдались в плен уже 1900 националистов
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Курс доллара впервые с 2018 года опустился ниже 58 рублей
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Начальник отдела полиции ударил беременную женщину - у нее случился выкидыш
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Мужчина без причин набросился на 14-летнего мальчика на улице и нанес удар ножом в горло
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью