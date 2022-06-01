Иногда они возвращаются: в Казани частично возобновляет работу IKEA

В Казань частично возвращается шведский магазин IKEA. На официальном сайте шведской компании говорится, что уже с 1 июня покупатели могут обменивать товары или возвращать деньги. Эти отделы будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. При этом сам магазин для покупателей будет закрыт.

"Чтобы обменять или вернуть товары, нужно будет обратиться на стойку "IKEA сервис", там должно быть открыто. Если товар не был использован, то его можно вернуть в течение года", — рассказали в компании изданию 116.RU.

IKEA ушла из России 4 марта из-за спецоперации на Украине. Изначально магазин приостановил свою работу до 31 мая, но позже режим паузы продлили пока до конца августа.