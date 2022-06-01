Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

"Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою", - сказал он. Интервью президента Украины, говорившего на украинском, вышло в эфир в переводе на английский язык.

Зеленский уверяет, что даже при таких потерях Украина не намерена никому уступать свои территории.