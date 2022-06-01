В 2022 году Волго-Вятский банк Сбербанка выдал по «Семейной ипотеке» в 3,6 раза больше кредитов

За время действия программы «Семейная ипотека» Волго-Вятский банк Сбербанка выдал более 10 600 льготных кредитов семьям с детьми, проживающим в девяти регионах. Общая сумма выданных средств к маю 2022 года составила свыше 32,7 миллиарда рублей.

В 2022 году объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос. В первые четыре месяца было выдано 4200 кредитов, тогда как в январе-апреле 2021 года – 1150.

Активнее всего возможности ипотеки с государственной поддержкой используют жители Татарстана (они получили более 2300 кредитов на сумму около 8,3 миллиарда рублей), Удмуртии (почти 1800 кредитов на более чем 5 миллиардов рублей) и Пермского края (1600 кредитов на 5 миллиардов рублей). При этом клиенты Сбера все чаще берут льготную ипотеку на строительство индивидуального жилья.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Мы видим рост интереса россиян к госпрограмме «Семейная ипотека». Это неудивительно: условия программы со временем становятся доступнее, и все больше семей получают возможность приобрести жилье, в том числе используя средства материнского капитала в качестве первоначального взноса. Сбер предоставляет им выгодные условия по ипотечным кредитам, а сервис Домклик позволяет быстро найти подходящий вариант в любом регионе России, забронировать его и получить скидку».

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