В республиканском Гидрометцентре уверены, что июнь в Татарстане будет немного аномальным: на половину градуса средняя месячная температура будет превышать климатическую норму.

Климатическая норма для июня по всей республике составляет 17,8 градуса тепла, а по Казани — 18,3 градуса, отмечают метеорологи.

Зато в июне 2022 года осадков в июне будет столько, сколько обычно - это значение будет соответствовать климатической норме: в Татарстане она составляет 60 миллиметров, в Казани — 57 миллиметров).