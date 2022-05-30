Иннополис приглашает всех на свой день рождения 9 июня. Здесь пройдет музыкально-гастрономический фест. У Иннополиса есть два повода для торжества: 10 лет, как началось строительство и 7 лет, как Иннополис заселили жители.

На праздничном мероприятии выступят Баста, Zoloto, певица Okeana, Dj BubbleGum и кавер-группа "Однажды". Ведущие — "Громкие рыбы" и шоумен Артур Королев.

В 18:00 начнется авиашоу пилотажной группы "Стрижи".

Выступление Басты намечено на 21.00, вечер завершит праздничный салют в 22:30. Место проведения - площадь у Спорткомплекса на улице Спортивной.