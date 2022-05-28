На Украине при выполнении служебного долга погиб старший санитар парашютно-десантного батальона из Татарстана. Гибель Валерия Ярухина подтвердили в администрации Тетюшского района РТ. Накануне там попрощались с сержантом.

Родился Валерий в селе Богдашино. После школы окончил сельхозакадемию в Чебоксарах, и в 2013 году решил пойти служить по контракту.

Об обстоятельствах гибели военнослужащего не сообщается, известно, что он погиб 20 мая.

У Ярухина остались две дочери 13 и 5 лет. Ему было 34 года.