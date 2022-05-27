Сотрудник полиции в Вологодской области бросился под движущийся поезд, чтобы спасти пьяного юношу, пытавшегося скрыться от погони, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Младший лейтенант Денис Кукин и старший сержант Сергей Кабанов заметили автомобиль "Ока", ехавший с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить авто, но водитель дал газу и попытался скрыться. Поняв, что не получается, бросил машину и побежал к железной дороге. Там и спрятался от стражей порядка, но в этот момент состав начал движение.

"Понимая, что молодой человек может погибнуть, Сергей Кабанов быстро забрался под вагон. Он удерживал правонарушителя в неподвижном состоянии до тех пор, пока поезд не уехал. Затем сотрудники полиции передали его прибывшим на место происшествия коллегам из ГИБДД. Выяснилось, что 20-летний житель Вологды управлял автомобилем отца, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Волк.

По ее словам, на нарушителя составили протокол за пьяное вождение. Суд арестовал юношу на 12 суток.