Под Краснодаром ночью 26 мая из багажника попавшей в аварию "Хонды" выпал человек и погиб. Известно, что машиной управлял 21-летний местный житель. Он не справился с рулевым управлением и врезался в дорожное ограждение.

"Машина получила значительные повреждения, а из открывшегося багажника вылетел человек и упал с большой высоты на нижний ярус автодороги", - прокомментировал "Кубанским новостям" официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Погибшему было 20 лет. Он скончался на месте.