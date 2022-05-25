В Казанском Кремле пояснили, будет ли республика брать шефство над освобожденными территориями Донбасса. Об этом сообщает "Реальное время", ссылаясь на главу пресс-службы Президента Татарстана Лилию Галимову.

На днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российские регионы смогут брать шефство над территориями ЛДНР. Однако такого решения в Татарстане пока не принято, отметила Галимова. Впрочем, к нему все готово, если потребуется:

"В любом случае Татарстан никогда не оставался в стороне от оказания помощи. Помощь в течение всего времени мы всегда оказываем — в части гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, средств первой необходимости", — прокомментировала Галимова.

Также она пообещала отдельно проинформировать, если решение о шефстве над Донбассом официально будет принято.