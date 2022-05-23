На Украине суд приговорил военного из РФ, контрактника Вадима Шишимарина, к пожизненному лишению свободу, его обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

Защита Вадима намерена обжаловать решение киевского суда, и , если понадобится, дойти до Европейского суда по правам человека.

Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.

21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Судьи пришли к выводу, что Шишимарин сделал это умышленно, хотя мог от отказаться выполнять приказ стрелять в человека.

Сам Вадим на суде вину признал, заявил, что раскаивается.

На приговор отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва будет искать варианты для защиты Шишимарина, хотя сделать это будет непросто:

"Фактически деятельность наших учреждений на Украине просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам", - заявил Песков.