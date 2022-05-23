Известный украинский политики, бывший депутат харьковского горсовета, проректор по научной работе ХНУ имени Каразина Алексей Навроцкий убил собственных маленьких детей. Кровавую резню он устроил в турецкой Алании, сообщает Newsroom.

Медики, прибывшие на место, лишь констатировали, что 4-летний мальчик и его 6-летняя сестра уже умерли от полученных от отца ранений.

Навроцкого задержала полиция. Его жена рассказала, что семья приехала из Украины и снимала квартиру в Алании. Супруга пояснила, что сначала муж пытался убить ее, но потом набросился на детей, с которыми быстро расправился.

Некоторые турецкие СМИ утверждают, что украинский депутат был под воздействием наркотиков. Это косвенно подтверждает и полиция, поскольку Навроцкий на допросе заявил, что вообще не помнит ничего о событиях страшного дня.