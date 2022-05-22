Преподавателя танцев будут судить за сексуальное насилие над ученицами
22.05.2022, 05:00 4
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Из-за опасности обрушения эвакуировали многоквартирный дом
На красную дорожку в Каннах перед премьерой фильма выбежала голая женщина
Татарстанца осудят за уклонение от военной службы
Разгневанный сельчанин выстрелил в электромонтера
Борцы случайно учинили массовую драку на турнире
В психлечебнице Бутырки майнили криптовалюты: пройдут масштабные проверки
Третьеклассника за фразу «Слава Украине» вызвали в отдел полиции
Женщина чудом выжила после удара ножом в голову: нож она даже не заметила
Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о взрыве на казанском газохранилище
При раскопках частного дома рабочие нашли останки нескольких человек
В Татарстане заметили второй по счету за трое суток смерч
В Татарстане возбудили дело после схода тепловоза и 17 полувагонов
Учительница поставила школьника на колени, заставляя извиниться
У Казани на Волге сел на мель теплоход с пассажирами и грузом металла
Начальник отдела полиции ударил беременную женщину - у нее случился выкидыш
Военные ВСУ отказались выполнять приказы своего президента Зеленского