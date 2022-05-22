Волочкова о своем новом возлюбленном: Он по-русски вообще не говорит

Балерина Анастасия Волочкова поделилась некоторыми фактами о мужчине, с которым встречается на данный момент. Об этом сообщает «Телепрограмма.Про»

Это уже не первый и не второй роман известной танцовщицы, который обсуждают с начала года. О новом избраннике бывшая прима ГАБТа сообщила несколько дней назад, похваставшись тем, что ее поездка в отпуск оплачена обеспеченным мужчиной. После этого Анастасия опубликовала серию снимков с брюнетом, на которых не было видно лица.

Волочкова заявила, что искать ее поклонника в социальных сетях любителям сплетен совершенно бесполезно.

«Он по-русски вообще не говорит, -сказала Анастасия. – «Мы находимся на отдельном острове, который недосягаем».

В начале года балерина выкладывала фото с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым. Пара успела отметиться в скандале с бортпроводниками, а затем распалась. После этого танцовщица говорила, что состоит в отношениях с неким молодым человеком по имени Дмитрий.

Фото: соцсети