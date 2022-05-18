Глава КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Татарстан с открытием в Госдуме выставки в честь 1100-летия принятия ислама. При этом главный коммунист России поставил республику в пример всем остальным регионам.

"Татарстан показывает нам пример, как нужно развиваться. Благодарю президента Минниханова, что вы даже в самые смутные годы не сносили памятники, не переименовали улицы, помогли восстановить музей Ленина. Татарстан продолжает славные традиции веры и дружбы", - сказал он.

К словам коммуниста присоединились и его коллеги-депутаты от ЛДПР. Так, Ярослав Нилов отметил, что вклад Татарстана огромен:

"Модель Татарстана можно распространять на все регионы. Многое делается для поддержания многоконфессионального мира", - отметил он.

Не остался в стороне и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который отметил, что выставка очень интересная и поучительная:

"Позволяет окунуться в историю страны через историю ислама. Для нас это большая обязанность бережно нести по жизни то, что смогли достичь наши предки. Мы уважительно относимся к вероисповеданию друг друга.Нам надо этим дорожить", - заявил он.

Выставку открыл в Госдуме Президент Татарстана Рустам Минниханов.