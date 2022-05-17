Двое мужчин пострадали в аварии в центре Казани. У театра оперы и балет имени Мусы Джалиля их сбил водитель на арендованном автомобиле, который пытался уйти от полицейской погони.
Предварительно установлено, что водитель арендованной KIA RIO даже не попытался притормозить.
Пострадавших доставили в 7-ю горбольницу с различными травмами.
Как сообщает "Татарстан-24", за рулем "Киа" был гражданин Кыргызстана.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане водитель бензовоза после ДТП умер от сердечного приступа.