Двое мужчин пострадали в аварии в центре Казани. У театра оперы и балет имени Мусы Джалиля их сбил водитель на арендованном автомобиле, который пытался уйти от полицейской погони.

Предварительно установлено, что водитель арендованной KIA RIO даже не попытался притормозить.

Пострадавших доставили в 7-ю горбольницу с различными травмами.

Как сообщает "Татарстан-24", за рулем "Киа" был гражданин Кыргызстана.