Пытались закрыть дело: Троих российских полицейских задержали за фальсификацию доказательств

Троих полицейских задержали за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении в Саратовской области. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ксению Литвинову.

По информации следственного комитета, в начале сентября прошлого года в Балашове заместитель начальника отдела полиции, старший участковый уполномоченный и начальник отделения уголовного розыска сфальсифицировали доказательства в отношении местного жителя. Подделанные доказательства пришили к делу и направили следователям.

На основании подделанных вещдоков 9 сентября 2020 года было возбуждено уголовное дело.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. Начальник отделения уголовного розыска заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас решается вопрос о помещении замглавы в СИЗО, остальным фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет Лента.ру