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Фото: Vse42.ru

В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену после отказа восстановить отношения

13.05.2022, 14:56 172 prokazan.ru

В Татарстане мужчина после неудачной попытки восстановить отношения с бывшей женой набросился на нее с ножом. Был задержан и скоро предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Инцидент произошел в декабре перед Новым годом в Кайбицком районе. Фигурант был в нетрезвом виде, когда встретил с работы бывшую супругу. Они пришли к ней домой, где  40-летний обвиняемый стал требовать возобновить отношения. Женщина отказала, в результате он нанес множественные ножевые ранения.

Мужчина подумав, что она мертва, скрылся с места преступления. Однако девушку спасли медики больницы, в которую ее доставили.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Свою вину он признал лишь частично. Следователи собрали достаточно доказательств, скоро будет судебный процесс.

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12:48, 04.05.2022
Подъехал на машине и требовал сесть в нее: Ищут лжеполицейского, пытавшегося похитить детей
11:54, 04.05.2022
В ходе спецоперации на Украине умер командир танкового взвода из Татарстана
10:08, 04.05.2022
26-летнего хоккеиста застрелили из ружья в баре
09:44, 04.05.2022
Суперсемейка: муж, жена и дочь жестоко избили хозяйку собачьего приюта
09:29, 04.05.2022
Иммунолог заявил, что в России уже началась новая волна коронавируса, пока скрытая
00:01, 04.05.2022
Российский депутат от ЛДПР, разозлившись на жену, избил пенсионера и журналиста
14:47, 03.05.2022
Дачница получила тяжелые ожоги при взрыве газового баллона
12:43, 03.05.2022
Вячеслав Володин назвал дату начала распада Украины
11:41, 03.05.2022
Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка в месяц
05:00, 03.05.2022
Полыхал вместе с травой: В сгоревшем поле обнаружен труп
05:00, 01.05.2022
Жестоко зарезали всех: тела женщины и двоих детей нашли в жилом доме
01:00, 01.05.2022
Продюсер «Диверсанта» рассказал, как для фильма воскрешали покойного Владислава Галкина
20:00, 30.04.2022
Вооруженный мужчина взял в заложники своего 3-летнего сына
15:06, 30.04.2022
Стало известно о гибели на Украине еще пятерых выпускников Казанского танкового училища
14:45, 30.04.2022
«Космическая предъява»: «Роскосмос» потребовал от Зиганшина 675 миллионов рублей
12:28, 30.04.2022
Мертвого младенца нашли в квартире жилого дома
11:49, 30.04.2022
Лавров в ответ на обвинения России рассказал анекдот про эстонский зоопарк
10:32, 30.04.2022
Гуляющего в одиночестве пятилетнего малыша нашли среди ночи на улице
10:18, 30.04.2022
Власти проводят проверку после появления фото с ребенком, который тянет миску из-за решетки
09:35, 30.04.2022
Житель ЛНР рассказал о страшной смерти сына после заточения в концлагере Айдара*
09:22, 30.04.2022
Женщину, которая покинула «Азовсталь» с семьей, заподозрили в сходстве со снайпершей
05:00, 30.04.2022
Профессор-медик заявила, что в РФ может начаться холера из-за ситуации на Украине
00:01, 30.04.2022
Директор гимназии, в которой нашли мертвую восьмиклассницу, рассказала о ее предсмертной записке
20:00, 29.04.2022
Вернулся из командировки раньше: мужчина зарезал голую жену на улице за ее измену
16:16, 29.04.2022
Решил, что он хозяин жизни: бизнесмен несколько лет насиловал девять мальчиков-сирот
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ФСБ впервые опубликовала показания личного пилота Гитлера: что сказал фюрер перед суицидом?
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В круге первом и Высший пилотаж: на 51-м году жизни скончался актер Сергей Карякин
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Польша решила воспользоваться ситуацией и захватить Западную Украину
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью