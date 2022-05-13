В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену после отказа восстановить отношения

В Татарстане мужчина после неудачной попытки восстановить отношения с бывшей женой набросился на нее с ножом. Был задержан и скоро предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Инцидент произошел в декабре перед Новым годом в Кайбицком районе. Фигурант был в нетрезвом виде, когда встретил с работы бывшую супругу. Они пришли к ней домой, где 40-летний обвиняемый стал требовать возобновить отношения. Женщина отказала, в результате он нанес множественные ножевые ранения.

Мужчина подумав, что она мертва, скрылся с места преступления. Однако девушку спасли медики больницы, в которую ее доставили.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Свою вину он признал лишь частично. Следователи собрали достаточно доказательств, скоро будет судебный процесс.