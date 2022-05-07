В ходе военной спецоперации на Украине погибли 62 татарстанца. Такую цифру сегодня, 7 мая, озвучил Президент РТ Рустам Минниханов. Ранее СМИ приводили ориентировочную цифру погибших - более 45 человек.

Память всех павших на Украине и в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания в Кабмине РТ.

"Вооруженные силы России участвуют в специальной операции на Украине, выполняют свой священный долг. В операции погибли 62 воина-татарстанца. Из них двое - Герои России. 12 награждены Орденами Мужества. Еще один представлен к награждению Орденом Мужества. Мы бесконечно благодарны нашим героям за преданность родине. Сыны Татарстана во все времена мужественно защищали свою родную землю", - сказал Минниханов.