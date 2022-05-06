С сегодняшнего дня, 6 мая, сотрудники полиции в России имеют полное законное право проникать в автомобили и квартиры граждан без согласия владельцев, сообщает "Парламентская газета". С этой даты вступили в силу принятые поправки в федеральный закон.

Теперь полицейские при задержании подозреваемых или преступников вполне могут попасть в жилье и автомобиль подозреваемого без его согласия, ранее они могли сделать это только после принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Принятые поправки разрешили полицейским с 6 мая вскрывать автомобили, чтобы предотвратить преступление, в том числе изъять оружие, наркотики или проверить сообщение о теракте. Вскрывать машины они смогут во время ЧС, для спасения человека или во время массовых волнений.

По закону, единственное, что требуется теперь от стражей порядка - за сутки предупредить владельца квартиры или машины о своем визите. Оповещение придет почтой на бланке МВД.

Данные поправки были подписаны российским президентом Путиным в конце 2021 года.