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ДНК древних жителей Амитерна раскрыла влияние миграций на население Италии

Служба новостей Автор статьи
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Исследование древней ДНК показало различия между жителем Амитерна времён Римской империи и людьми, похороненными там в раннем Средневековье. У античного мужчины обнаружили предков из Восточного Средиземноморья, тогда как геномы средневековой группы отражали смешение местного населения с выходцами из Северной и Центральной Европы. Работа опубликована в журнале iScience.

Амитерн находился в области Абруцци в центральной Италии, примерно в десяти километрах от нынешнего города Л’Акуила. В древности регион сначала населяли самниты, а в III веке до нашей эры он перешёл под контроль Рима. Расширение империи сопровождалось переселением людей из разных областей, в том числе из Восточного Средиземноморья.

Команда исследователей под руководством Анны Оливьери из Падуанского университета проанализировала останки 16 человек, найденные возле старинного кафедрального собора Святой Марии. Один мужчина в возрасте 45–50 лет был похоронен в III–IV веках нашей эры. Остальные умерли преимущественно в VII–IX веках, за исключением человека, погребённого в XI или XII столетии.

Геномы 15 средневековых жителей оказались близки друг к другу. Помимо происхождения от более раннего населения Италии, у них выявили генетические следы миграций из Центральной и Северной Европы. Это согласуется с историческими сведениями о переселении германских народов, включая лангобардов. По генетическим характеристикам эта группа была близка к современным жителям центральной и южной Италии.

Учёные также определили митохондриальные и Y-хромосомные гаплогруппы и обнаружили несколько родственных связей. Трое детей, вероятно, были братьями, а ещё два человека состояли в родстве третьей степени.

Результаты исследования показывают, как миграции разных эпох отражались на генетическом составе населения центральной Италии, сообщает "Самара Онлайн 24".

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