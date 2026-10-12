Исследователи нашли 107 ДНК-меток, связанных с болезнью Альцгеймера

Исследователи из США выявили 107 эпигенетических меток, которые связаны с болезнью Альцгеймера и изменениями в работе генов мозга. Эти особенности могут помочь в дальнейшем изучении заболевания и поиске способов его раннего выявления. Работа опубликована в научном журнале Nature Aging.

Исследование возглавила профессор Чжао Цзиньин из Университета Южной Флориды. Команда изучала эпигенетические механизмы — изменения, регулирующие активность генов без изменения самой последовательности ДНК.

Учёные проанализировали 1,25 тысячи образцов префронтальной коры пациентов с болезнью Альцгеймера. В общей сложности специалисты изучили структуру более 930 тысяч эпигенетических меток, после чего сопоставили результаты с биомаркерами и симптомами заболевания.

Анализ выявил 107 меток, связанных с развитием болезни, накоплением в мозге бета-амилоида и тау-белка и другими патологическими процессами. Двенадцать из них коррелировали как минимум с двумя характерными изменениями, наблюдаемыми при заболевании.

Затем результаты проверили на дополнительной выборке из 139 пациентов. Связь с болезнью Альцгеймера подтвердилась для 38 меток.

По данным исследователей, эпигенетические изменения затрагивали активность 67 генов. Среди них оказались APOE, ANK1, LPP, RIN3 и JADE2, которые ранее уже связывали с этим заболеванием.

Авторы работы подчёркивают значимость эпигенетических факторов для понимания механизмов развития болезни Альцгеймера. Обнаруженные метки рассматриваются как потенциальные инструменты для будущей диагностики и оценки риска тяжёлых форм заболевания, но пока не являются подтверждённым самостоятельным диагностическим тестом, сообщает "Самара Онлайн 24".