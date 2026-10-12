В Буинском районе снесли самовольную плотину на Большой Тельце

В Буинском районе Татарстана демонтировали плотину, которую построили на реке Большая Тельца без всяких разрешений. Сооружение появилось по поручению представителей местного сельского поселения. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Работы вели самовольно. Чтобы перегородить русло, на участке площадью 36 квадратных метров переместили 72 кубометра земли. Для перепуска воды установили металлическую трубу.

В действиях поселения экологи увидели нарушение Водного кодекса. Нарушителю выписали предписание с требованием все исправить. Плотину после этого с реки убрали.

По данным Волжско-Камского управления Росприроднадзора, в республике провели почти 2000 профилактических мероприятий и 701 проверку. Ущерб, который нарушители нанесли экологии Татарстана, ведомство оценило в 7,1 миллиарда рублей.